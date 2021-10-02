Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."