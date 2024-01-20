Pendikspor-Beşiktaş: 4-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Pendik deplasmanında hezimete uğradı! Siyah-beyazlılar, 21. haftada konuk olduğu düşme hattındaki Pendikspor'a 4-0 yenilerek yeni hocası Fernando Santos yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Pendikspor'a üç puanı getiren golleri Umut Nayir, Halil Akbunar, Thiam ve Sequeira kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-0 mağlup ayrılarak ligde 2 maç sonra kaybetti. Düşme potasında yer alan Pendikspor, güçlü rakibini farklı skorla devirerek ligde 8 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 4'te Umut Nayir, 70'te Halil Akbunar, 74'te Mame Thiam ve 82'de Sequeira kaydetti.
Avrupa Ligi yarışında yara alan Kartal, 35 puanda kalırken, kritik bir galibiyet alan 19. sıradaki Pendikspor ise puanını 19'a çıkardı.
SANTOS'UN İLK YENİLGİSİ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlıların başında ilk mağlubiyetini Pendikspor'a karşı yaşadı. Beşiktaş'ınbu karşılaşmayla birlikte deplasmandaki 4 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.
4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.
52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur’un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
53’üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.
82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.
Stat: Pendik
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Emir Eray Eyisoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Murat Akça), Rassoul, Sequeira, Midtsjö, Halil Akbunar (Dk. 90+4 Kappel), İbrahim Akdağ, Erencan Yardımcı (Dk. 73 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Diaby), Umut Nayir (Dk. 86 Thuram)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Ghezzal), Tayfur Bingöl (Dk. 86 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 65 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 65 Muleka)
Goller: Dk. 4 Umut Nayir, Dk. 70 Halil Akbunar, Dk. 74 Thiam, Dk. 82 Sequeira (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Umut Nayir (Pendikspor), Dk. 23 Demir Ege Tıknaz, Dk. 56 Onur Bulut (Beşiktaş)