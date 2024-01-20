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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Kasımpaşa - Hatayspor: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Kasımpaşa - Hatayspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek ligde 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri Winck, Nuno Da Costa ve Fall kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:43
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        Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçıyla başladı. Ev sahibi Kasımpaşa, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

        İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle zafere uzandı.

        Kasımpaşa'ya üç puanı getiren golleri 74. dakikada Winck, 79. dakikada Nuno Da Costa ve 89. dakikada Fall kaydetti.

        Ligde 2 maç sonra kazanan Kasımpaşa puanını 29'a çıkarırken, 9 maçtır kazanamayan Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Strandberg'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Yunan kaleci, Ömer Faruk Beyaz'dan önce seken topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

        25. dakikada sağ kanattan driplingle içeri giren Fall'un uzak direğe ortasında, Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        45. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Aburjania, kafayla topu sektirdi. Arka direkte topla buluşan Strandberg'in kafa vuruşunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

        58. dakikada Da Costa'nın pasında ceza yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü.

        74. dakikada hızlı kullanılan taç sonrası sağ kanatta topla buluşan Fall, içeriye doğru ortaladı. Hatayspor savunmasının müdahalesi sonrası seken topla buluşan Winck, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

        79. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ katta topla buluşan Fall, ceza sahası içindeki Hajradinovic'e meşin yuvarlağı aktardı. Hajradinovic'in sağdan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Da Costa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0

        89. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran Fall, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere attı: 3-0

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+2 Selim Dilli), Gomis (Dk. 57 Oğulcan Çağlayan), Da Costa (Dk. 88 Ngoy)

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 83 Hodzic), Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 70 Massanga), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Fernandes), Dele-Bashiru (Dk. 88 Boudjemaa), Rivas, Strandberg (Dk. 70 Dadashov)

        Goller: Dk. 74 Winck, Dk. 79 Da Costa, Dk. 89 Fall (Kasımpaşa)

        Sarı kart: Dk. 18 Aburjania, Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Winck (Kasımpaşa)

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