Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da bir camide yaşandığı iddia edilen "darp" olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Başkanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide dün cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili inceleme başlatılarak, müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde “şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan” cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla…

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır.

Foto: AA

Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz."

KULP KAYMAKAMI: HUTBE OKURKEN BAZI BÖLÜMLERİ ATLADI

İHA'nın haberine göre; Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Burak Akeller, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitler ile ilgili olarak rahmet duasının olduğunu ancak cami hocasının hutbede bu kısmı okumadığını fark ederek, uyarıda bulunduğunu söyledi.

Bazı basın yayın organları, Diyanet Sendikası ve sosyal medya hesaplarından cami hocası M.K.’nin hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği iddiası üzerine, Diyarbakır Valiliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami hocası arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akeller, cami hocası M.K.'yı darp etmediğini belirterek, şehitler için yazılı olan paragrafı okumadığı için uyarıda bulunduğunu söyledi.

AKELLER: HUTBEDEN SONRA DIŞARIDA KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERDİM

Akeller, "Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami hocası bu kısmı okumadığı için ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine tepki gösterdim. Cami hocası kendisine baskı yapıldığını söyleyince bu duruma kızıp, devletin memuruna kim baskı yapabilir diye tepki gösterdim. Cami hocası bu olaydan sonra hastaneye giderek bacağının ağrımasından dolayı rapor almış ve bunu da darp raporu diye dillendiriyor" dedi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.