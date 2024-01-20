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Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı otomobil krize neden oldu.

Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

* Haberin görseli İHA'nın videosundan servis edilmiştir.