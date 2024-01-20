Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç: Seferler durdu

        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç: Tramvay yolunu kapattı, seferler durdu

        Almanya'nın Düsseldorf şehrinde tramvay yoluna hatalı park edilen Bursa plakalı otomobil seferlerin durmasına neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı otomobil krize neden oldu.

        Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.

        Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

        * Haberin görseli İHA'nın videosundan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #almanya
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kapsül istasyona kenetlendi
        Kapsül istasyona kenetlendi
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Donmuş göle düşen sahibini böyle kurtardı
        Donmuş göle düşen sahibini böyle kurtardı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa