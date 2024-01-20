Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye

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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic’i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertliler, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor.

FENERBAHÇE YAKIN TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü de kadrosuna katmaya yakın...

Fenerbahçe, milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile büyük ölçüde anlaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. REKLAM

Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi. Bu maçların 2'sine 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.

Çağlar Söyüncü, takıma katılması halinde Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci’den sonra Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki 5'inci stoperi olacak.