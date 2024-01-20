Muş'ta yürekleri yakan olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Varto ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T. (14), akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu.

DHA'da yer alan habere göre Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alıp gelen kızların yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından önce Varto Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi’nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

Cemevinde gözyaşları içinde kızı için taziyeleri kabul eden Cemal A., "Eşim ve ben çalışıyoruz. Bir oğlum yurt dışında, kızım küçük kardeşi ile evde kalıyordu. Canı sıkıldığı için dışarı çıkmasını söylüyordum ama çıkmıyordu. Biz onları çok yalnız bıraktık. Yüreğim yanıyor" dedi.

İKİSİNİN DE DERSLERİ İYİ

İki arkadaşın okulunda da hüzün vardı. İki arkadaşın ölümü nedeniyle okulda karne töreni yapılmadı. Öğretmenler, diğer öğrencileri karnelerini vererek evlerine gönderdi. Öğretmenleri, P.A. ve Z.T.'nin başarılı birer öğrenci ve karnelerinin çok iyi olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İntihar ettikleri üzerinde durulan çocukların kesin ölüm nedenlerinin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

AİLE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan AA'da yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

"KONU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.