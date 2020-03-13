13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı. Twitter'da açıklama yapan Bakan Koca, "Dün sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.
VİRÜS AVRUPA'DAN
Bakan Koca, Salı günü ilk vakanın tespit edildiğini gece 00.30'da düzenlediği basın toplantısı ile duyurmuştu. Bu ilk vakayı duyururken "Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullanan Bakan Koca, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konulan hastanın virüsü Avrupa'dan aldığının tespit edildiğini bildirmişti.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020
Erkek olduğu açıklanan hastanın hangi şehirde olduğu ile ilgili bilgi verilmemişti. Bakan Koca, yeni vakanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden tespit edildiğini bildirdi.
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"2 AY DİRENELİM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün etkisinin yazın azalacağının öngörüldüğünü belirterek, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere, hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmalarını öneriyor.
Koronavirüse karşı korunmada el hijyeni büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarında el hijyenine önem verilmesi gerektiği "Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır" şeklinde ifade ediliyor.
20 SANİYENİN ÖNEMİ
Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, el yıkarken 20 saniyenin önemine dikkat çekerek, şu öneride bulunmuştu: "Okullarda çocuklara anlatırken şöyle anlatıyorum: 'İyi ki doğdun şarkısını içinizden 2 kere söyleyene kadar ellerinizi yıkayın.' Böylece el yıkamak hem eğlenceli de oluyor. Su ve sabunu her yerde bulamayabiliriz. O zaman da devreye alkollü el antiseptikleri giriyor. Yüzde 60 ve üzerinde alkol içeren bütün solüsyonlar çok etkili bir temizlik sağlar. Kolonya da buna dahil. El yıkar gibi, elin tüm yüzeylerine yayılması lazım. Sonra da kurumasını beklemek lazım."
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