Türkiye-ABD arasında terörle mücadele toplantısı

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Mart 2024'te Washington’da gerçekleştirilen Türkiye ile ABD Stratejik Mekanizması’nda varılan mutabakat uyarınca, iki ülke arasındaki terörle mücadele görüşmeleri, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında 22 Nisan 2024'te Ankara’da yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda, PKK, YPG, PYD, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı. Türkiye'nin, terörle mücadelede deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla iş birliğine devam edeceği ifade edildi.