Tunus'ta erken seçim kararı

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Tunus’ta gelecek yıl halk sandık başına gidecek.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said yaptığı açıklamada, gelecek yıl anayasa reformu için 25 Temmuz'da referandum, 17 Aralık’ta ise erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Anayasada yapılacak değişikliklerin ocak ayından itibaren halka açık bir çevrimiçi istişareyi takiben düzenleneceğini aktaran Said, yeni seçime kadar parlamentonun askıda kalacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca, "Tunus'ta yurt dışından fon alanların parlamentoda yeri olamaz" dedi.

Tunus yargısı, 'Nahda Hareketi' ve 'Tunus'un Kalbi' siyasi partilerine 2019'daki seçimler için yurt dışından fon aldıkları şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomi, siyaset ve sağlık alanındaki krizlere tepkiyle gerçekleşen kitlesel gösteriler karşısında, 25 Temmuz'da "ülke tehlikede olduğu" gerekçesiyle kendisine olağanüstü yetkilerin tanındığı Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, aldığı kararlarla Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Siyaseti ülkedeki sorunlara çözüm sunmakta yetersiz görmekten şikayet eden ülkedeki bazı kesimler bu kararları desteklerken, siyasi partilerden eleştiriler yükseldi. Bazı kesimler de Cumhurbaşkanı'nı "anayasal darbe girişiminde" bulunmakla suçladı.

Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde topladığı durumu ağustos sonunda süresiz uzattığını açıkladı.