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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK: İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu

        TÜİK'in verilerine göre işsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylece bir ayın ardından işsizlik oranı yeniden yüzde 9'un altına indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:27
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        İşsizlik temmuzda yüzde 8,8 oldu
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        Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu.

        TÜİK verilerine göre işsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

        İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu.

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        Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

        İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 54,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

        İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

        İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16,6

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 16,6 oldu.

        Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olarak tahmin edildi.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 26,5

        Geniş tanımlı işsizlik oranı olarak da bilinen; zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 26,5 oldu.

        Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.

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