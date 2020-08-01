Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.