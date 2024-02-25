Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki

REKLAM advertisement1

Pursaklar Sanayi Sitesi'nde geçen yıl 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Yavuz T.'nin sahibi olduğu elektrik ve ev cihazları üretimi yapılan iş yerinin bulunduğu binanın çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan kaplama parçaları, işten çıkıp servise doğru yürüyen cam balkon imalatı işçisi Mustafa Karaoğlu'nun üzerine düştü.

6 YIL HAPİS TALEBİYLE DAVA Karaoğlu'nun arkasındaki 3 kişi de son anda kurtuldu. Sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karaoğlu, 4 gün süren yaşam mücadelesinden sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; işletmenin önünden yürüyen Karaoğlu'nun üzerine çatıdan kopan parçaların düşmesi ile yoldaki diğer kişilerin kaçması yer aldı.

6 YIL HAPİS TALEBİYLE DAVA Karaoğlu'nun ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma sonunda bina sahibi Yavuz T. hakkında Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yavuz T., 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı. Yavuz T., daha önce kiremitle kaplı olan çatıyı daha sağlam olması için kaplama malzemesi ile yenilettiğini, olaydan önce çatıyla ilgili bir şikayet almadığını, suçsuz olduğunu ve olayda bir sorumluluğu olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

"SAĞ ELİNİN CEBİNDE OLMASI NEDENİYLE KENDİNİ KORUYAMAMIŞTIR" Avukatı ise güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Mustafa Karaoğlu'nun sağ elinin cebinde olduğunu söyleyerek, "Sol eli ile de sol tarafından siper ettiğinden dolayı uçan malzemeleri görmemiştir. Bunun üzerine hazırlıksız bir şekilde çarpan parçalar nedeniyle yere düşmüştür. Yine sağ elinin cebinde olması nedeniyle kendini koruyamamıştır. Vefat eden Karaoğlu aslında görebilseydi ya da servis aracı daha yakın bir noktada olabilseydi ya da sağ eli ile kendini koruyabilseydi; bu şekilde bir yaralanmanın söz konusu olmayacağını düşünüyoruz" dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"ÖZÜR DİLEMEK YERİNE EŞİMİ SUÇLUYORLAR" Mustafa Karaoğlu'nun eşi Gizem Karaoğlu (24) avukatın savunmasına tepki gösterdi. 5,5 aylık kızının baba sevgisi olmadan büyüdüğünü söyleyen Karaoğlu, "Avukat savunmasında eşimin yolda yürürken elinin cebinde olduğunu söylüyor. Eşim rüzgardan gelen topraklardan korunmak için elini siper etmişti. Eli cebinde değildi, önü açılmasın diye montunu cebine koyuyor. 'Kafasına küçük parçalar düştü' diyor; ama büyük parçalar ağırlıklı olan parçaların düşmesi ile hayatını kaybediyor. Karşı taraf eşimi kusurlu görüyor. Ekspertiz raporu 3 Haziran 2023’te tutuluyor; mahkemede geçiyor. Ama bizim elimizde inşaatın yapıldığı videolar da var. 25 Mayıs 2023'te inşaat yapılmaya başlanmış. 1994 yılında aldıkları fabrikanın 2014 yılında çatısını membran olarak çevirmiş. Membran ne kadar sağlam yapıldı, ne kadar denetim yapıldı; bilmiyoruz. Davamın sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü benim 14 aylık bir kızım var; eşim vefat ettiğinde 5,5 aylıktı, baba sevgisini görmedi. Karşı tarafın ihmali olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar bir özür dilemelerini beklerdim. Özür dilemek yerine eşimi suçlu çıkarıyorlar. 'Kendisini koruyabilirdi, üsten gelen çatı parçalarını görseydi.' Eşimin koruma gibi şansı yok. Kimse çatının uçacağını hiçbir zaman tahmin edemez. Bunu doğal olarak eşim de tahmin edememiş" dedi.

'ŞAHİT OLSUNLAR' TALEBİ Gizem Karaoğlu, eşinin doğum gününe 2 gün kala hayatını kaybettiğini belirterek, "Çiçek almayı düşünüyordum. Ama olmadı maalesef, mezarına götürmek zorunda kaldım. Olay sonrası düşen parçaları eşimin tek başına kaldıracağını ve kurtulabileceğini söylüyorlar. Tek kişinin kaldıramadığı fotoğrafta görülüyor. Eşimin yaşadığı olaydan sonra fotoğraflarda orada olduğu görülen ve yardım eden insanları arıyorum. Bu olay hakkında şahitlik yapmalarını istiyorum" diye konuştu.