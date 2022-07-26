Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona erdi

İlk olarak 4 Temmuz'da Slovenya'da 13 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren ve ardından 3 gün izin yaptıktan sonra 20 Temmuz'da Avusturya kampına başlayan bordo-mavililer, toplam 23 günlük yurt dışı kampını bitirdi.
Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'nde son çalışmasını basına kapalı yapan bordo-mavililer, TSİ 18.00'de Trabzon'a dönerek, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, 29 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka için İstanbul'a gidecek.
4 hazırlık maçı, 27 antrenman
Trabzonspor, yurt dışı kampında toplam 4 hazırlık maçı, 27 antrenman yaptı.
Bordo-mavililer, 4 Temmuz akşamı başladığı Slovenya kampında 13 günlük çalışma süresince 19 antrenman yapıp, 2 de hazırlık maçı oynadı.
Karadeniz ekibi, 20-26 Temmuz tarihlerindeki Avusturya kampında ise 7 günde 8 antrenman ile 2 hazırlık karşılaşması gerçekleştirdi.
4 maçta 1 galibiyet
Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, 4 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
İlk olarak Slovenya kampında Macaristan'ın 2. Lig ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, ardından Çekya'nın 1. Lig ekiplerinden Slovacko takımı ile 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor, Avusturya kampında İtalya takımları ile oynadığı 2 hazırlık maçında da gol atamadan mağlup oldu. İlk hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Torino'ya 3-0 yenilen bordo-mavililer, son hazırlık karşılaşmasında da yine aynı lig ekiplerinden Empoli'ye 1-0 kaybetti.
Trabzonspor'un hazırlık maçlarında sadece 3 oyuncu gol attı. MTK Budapeşte maçında Hugo ve Yusuf Erdoğan, Slovacko maçında da Kouassi 2 gol kaydetti.
Sağ stoper, kampa yetişmedi
Uzun zamandır sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bu mevki için transferi kampa yetiştiremedi.
Kampta sağ stoper eksikliği yaşayan bordo-mavililer, savunmada hazırlık maçlarında kalesinde fazla gol gördü. Tek sağ stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, Slovenya kampında sakatlanarak antrenmanlara katılamazken, sol stoper de Denswil, ilk kampta sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kaldı.
Yönetici gelmedi
Trabzonspor'un yurt dışı kampında hiç yönetici gelmemesi dikkat çekti.
Daha önceki dönemlerde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, kampta özellikle hazırlık maçlarını izlerken, bu sezon Slovenya ve Avusturya'ya gelmediler.
Slovenya kampında taraftar ilgisi olmazken, Avusturya'da ise çok sayıda taraftar, takımlarını ziyarete geldi. İlk hazırlık maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, ikinci karşılaşma güvenlik nedeniyle seyircisiz oynandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!