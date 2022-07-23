Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, hazırlık maçında Torino'ya 3-0 mağlup oldu

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri Radonjic (2) ve Seck kaydetti. Karadeniz temsilcisi, 25 Temmuz'da Empoli ile karşı karşıya gelecek.