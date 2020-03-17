Trabzonspor, John Obi Mikel'le yollarını resmen ayırdı! Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir"

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

Trabzonspor'a bu yaz transfer olan 32 yaşındaki Nijeryalı, ligde 19, Türkiye Kupası'nda 3, Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giymişti. Obi Mikel, bordo-mavili formayla çıktığı 27 resmi maçta gol ya da asist üretememişti.