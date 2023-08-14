Hükümetin memura zam teklifi belli oldu

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini açıkladı: "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz."

Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Masaya taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

- Tarafların uzlaşısıyla başarıyla neticelendireceğiz.

- 967 madde üzerinden görüşmeleri sürdüreceğiz.

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- 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz.

Detaylar birazdan...

GÖRÜŞMELER AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Müzakere süreci tamamlanmasıyla Kamu İşveren Heyeti’nin bugün ilk teklifini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

7’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.