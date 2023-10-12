Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
Muğla'nın Ula ilçesinde, kayalıklara çarparak parçalanan TIR'ın sürücüsü 24 yaşındaki Fırat Özcan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Muğla'da, akılalmaz kaza Ula ilçesinde yaşandı. Fırat Özcan (24) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen plastik malzeme yüklü TIR, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra parçalandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
TRAFİK TEK ŞERİTE DÜŞTÜ
Sürücünün cesedi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Karayolları ekiplerince malzemelerin taşınmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.