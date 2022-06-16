TFF Başkanı Yardımcı: Türk futboluna hizmet etmenin gururu ile huzurlarınızdan ayrılıyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda konuşan TFF Başkanı Servet Yardımcı, "Genel kurulun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Futbolun bir neferi olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldığım ilk günkü heyecanla ve Türk futboluna hizmet etmenin gururu ile huzurlarınızdan ayrılıyorum" dedi

Toplantıda konuşan mevcut TFF Başkanı Servet Yardımcı, göreve başladığı tarihten bu yana kendisine destek veren herkese teşekkür ederek Türk futboluna, UEFA ve FIFA'ya destek vermeyi bütün gayretiyle sürdüreceğini söyledi.

Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlü olduğunu söyleyerek, "TFF yönetimlerinin elbette hataları olmuştur. Fakat önemli olan TFF ile kulüplerimizin sağlıklı ve samimi ortam oluşturarak Türk futbolunun sorunlarını beraberce çözüme kavuşturmasıdır. Futbolun marka değeri, yayın ihalesi, topun oyunda kalma süresi, hakemi aldatmaya yönelik hareket, maçın sonucuna etki eden hata, yanlış transfer, güvenilmeyen kurullar, ligi manipüle etmek, rakibe yönelik çirkin ve küfürlü tezahürat... Bütün bunun gibi zihnimizde yer edinen kelimelerin futbolumuzdan mümkün olduğunca ve hızlıca uzaklaşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yardımcı, Türk futbolunun sevdalısı, sporla yaşadığını söylediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm spor bakanları ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Sözlerime son verirken, genel kurulun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Futbolun bir neferi olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldığım ilk günkü heyecanla ve Türk futboluna hizmet etmenin gururu ile huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sabrınız, anlayışınız, hoşgörünüz ve destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.