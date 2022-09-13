Spor Toto Süper Lig'de altıncı hafta geride kalırken yabancı oyuncu kuralı tartışmaları gündemden düşmüyor. Kulüplerin teknik direktörleri 8+3 kuralı nedeniyle 11 oluşturma ve oyuncu değişikliği yapma konusunda duydukları sıkıntıyı dile getirirken yabancı oyuncu kuralının değiştirileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF'nin gündeminde ise böyle bir maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.

Habertürk TV'ye açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Yabancı kuralı bu sezon 8 artı 3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.