22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütüne yönelik kaynağında ara, bul, yok et stratejisiyle 15 Nisan’da ilkbahar yaz operasyonlarına başladı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim’e kadar devam edecek.
Bölücü terör örgütüne yönelik kış operasyonlarını bitiren İçişleri Bakanlığı, terör örgütünü kaynağında” ARA-BUL-YOK ET” stratejisi ile Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve geçici güvenlik korucuları katılımıyla ilkbahar yaz operasyonlarına başladı. İlkbahar yaz operasyonları kapsamında 5.981 operasyon planlayan Bakanlık bu operasyonları 1 Ekim’de sona erdirecek. Bu tarihten sonra diğer operasyonlarına devam edecek.
Operasyonlarla, terör örgütlerinin geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesini ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak ve terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor.
112 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık, 2019-2020 sonbahar-kış döneminde; 7.732 operasyon planlanırken, bu sayının da üzerine çıkıldı. Bu dönemde 7.852 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda geçen yıl (2018-2019 sonbahar-kış) aynı dönemde 64 terörist etkisiz hale getirilirken, bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112’ye yükseldi.
Geçen yıl 12 şehidimiz 8 yaralımızın olduğu operasyonlarda bu yıl 1 şehidimiz ve 19 yaralımız bulunuyor. Operasyonlarda 738 sığınak ve mağarada, 333 Mayın/EYP, 274 silah, 451 el bombası ve 1.338 tüp ele geçirildi. Geçen yılın aynı döneminde ise icra edilen operasyonlarda 658 sığınak ve mağarada, 365 Mayın/EYP, 259 silah, 297 el bombası ve 1.071 tüp ele geçirilmişti. Yakalanan silah mühimmat ve malzemede önceki yıla göre artış kaydedildi.
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