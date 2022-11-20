Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

AA'nın haberine göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

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