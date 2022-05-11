Telefon cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim'deki Hüseyin Ağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde. 8 Mayıs’ta sabah saat 08.30 sıralarında 3 kişi tarafından kovalanan bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde olayın saniye saniye görüntülendiği görüldü.

Polis kısa süre içinde olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38), ve İbrahim B.'nin (37) sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı.

Şüphelilerin verdikleri ifadelerinde öldürdükleri kişinin kendilerinden bir arkadaşını arayacağını söyleyip cep telefonlarını istediği ardından kaçtığını söyledi.

Şüphelilerin kaçan Samet Civelek'in kovalayarak yakaladıkları, aralarında çıkan kavga sonucu bıçakladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi" dedikleri belirtildi.

Şüpheliler polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.