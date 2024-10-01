Son dakika haberi Yafa'da silahlı saldırı
İsrail medyası, Yafa'da silahlı saldırı meydana geldiğini ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi
İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.
Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.