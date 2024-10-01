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        Haberler Dünya Son dakika haberi Yafa'da silahlı saldırı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Yafa'da silahlı saldırı

        İsrail medyası, Yafa'da silahlı saldırı meydana geldiğini ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:44
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        Yafa'da silahlı saldırı
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        İsrail'in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü.

        Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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