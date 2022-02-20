AA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.

"HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE DE DEPREM

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.47'de merkez üssü Datça'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 29.26 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNAMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın olınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

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