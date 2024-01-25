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        Haberler Gündem Son dakika: TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de

        Son dakika haberi TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de

        İsveç'in NATO üyeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı onaylandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:13
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        TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından dış politikasında köklü değişikliğe giderek Finlandiya ile beraber NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in Türkiye adına onay süreci, TBMM'nin onayının ardından kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmi olarak tamamlandı.

        İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

        İsveç Babşakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Başbakan, "Üyeliğimizde önemli bir kilometre taşına ulaştık" dedi.

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