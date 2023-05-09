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Tahıl koridoru anlaşması uzayacak mı?

Tahıl anlaşması konusundaki dörtlü görüşmenin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Giriş: 09.05.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Tahıl koridoru anlaşması uzayacak mı?
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RIA'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, tahıl koridoru anlaşmasına yönelik dörtlü görüşmelerin İstanbul'da 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili son açıklamasında Birleşmiş Milletler'in çalışmalar yürüttüğünü ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında anlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek "Ancak Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil" demişti.

* Haberin görseli DHA ve İHA'dan servis edilmiştir.

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