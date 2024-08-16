Son dakika haberi Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Salamiyah kenti merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, Hatay'a 119 km uzaklıkta.
Suriye'nin Salamiyah kenti, Hamah bölgesinde saat 13.18'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.1 km olurken, merkez üssü, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119 km uzaklıkta.
5.2 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra aynı merkez üslü 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem Hatay ve Gaziantep'ten de hissedilirken, merkez üssünde deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ancak sallantıdan dolayı insanların kısa süreli panik yaşadığı bildirildi.