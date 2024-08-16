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        Haberler Dünya Son dakika: Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Son dakika haberi Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem

        Suriye'nin Salamiyah kenti merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü, Hatay'a 119 km uzaklıkta.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:35
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        Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem
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        Suriye'nin Salamiyah kenti, Hamah bölgesinde saat 13.18'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Depremin derinliği 7.1 km olurken, merkez üssü, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119 km uzaklıkta.

        5.2 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra aynı merkez üslü 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        Deprem Hatay ve Gaziantep'ten de hissedilirken, merkez üssünde deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ancak sallantıdan dolayı insanların kısa süreli panik yaşadığı bildirildi.

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