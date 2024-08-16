REKLAM advertisement1

Suriye'nin Salamiyah kenti, Hamah bölgesinde saat 13.18'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.1 km olurken, merkez üssü, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119 km uzaklıkta.

5.2 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra aynı merkez üslü 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Hatay ve Gaziantep'ten de hissedilirken, merkez üssünde deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ancak sallantıdan dolayı insanların kısa süreli panik yaşadığı bildirildi.