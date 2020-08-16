Süper Loto'nun 16 Ağustos 2020 Pazar çekilişi gerçekleştirildi. Merakla beklenen sonuçlara göre kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango Süper Loto çekilişine göre küçükten büyüğe kazandıran numaralar 2 6 17 37 50 53 olarak belirlendi.

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