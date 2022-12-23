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Son dakika haberi Süper Lig ekibine puan silme cezası!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi

Giriş: 23.12.2022 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Süper Lig ekibine puan silme cezası!
HABERTURK.COM

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada Kayserispor'un yanı sıra bazı eksikliklerini yerine getiremeyen toplam 10 kulübe puan silme cezası verildiği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi."

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