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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı - Futbol Haberleri

        Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı

        2024 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi teknik direktörler Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst ile futbolcular Fernando Muslera ile Necip Uysal açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:30
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        Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

        TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

        Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

        Dev maç öncesi teknik direktörler Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst ile futbolcular Fernando Muslera ile Necip Uysal açıklamalarda bulundu.

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        GIOVANNI VAN BRONCKHORST

        Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ilk maçım. Harika bir maç. Bizim için de bir kupa kazanma ihtimali. Kazanacak motivasyonumuz var. Büyük bir maç oynayacağız, taraftarın büyük desteği olacak. Teknik direktör ve futbolcu olarak bu tip maçları kazanmak istersiniz. Güzel bir final olacak."

        Giovanni van Bronckhorst: "Başkan ve yönetim bize moral vermeye geldi. Bu bir bütünlük göstergesi. Hem bu maç, hem de sezon için güzel bir destek. Beşiktaş'ın başarısı için elimizden geldiğince çalışacağız."

        OKAN BURUK

        Okan Buruk: "Önemli ve değerli kupa. İki tane çok büyük takım oynayacak ve iki takım da kazanmak istiyor. İki takımda %100 hazır değil. Ancak %100 istek bekliyoruz oyunculardan. İki tane Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımı tekrar kupa almak için yarışacak. Taraftarları bekliyoruz, iki takım taraftarları da güzel bir atmosfer oluşturacaktır. Olimpiyat Stadı'nda atmosfer güzel olmaz, burada Manchester City bile kötü oynadı. Belki de en kötü maçını oynadı. Milli oyuncularımı döndü ve tam kadro hazırlandık. İnşallah bir kupa daha müzemize götürürüz."

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        Okan Buruk: "Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak."

        BASIN TOPLANTISI

        Fernando Muslera: "Süper Kupa'da olduğumuz için mutluyuz, bir final daha oynayacağız. Camiamız için önemli. Bir şampiyonluk yaşayarak daha yaşayarak başlamak önemli. Önemli bir rakiple oynayacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maça iyi hazırlandık. Güzel bir final olmasını diliyorum."

        Fernando Muslera: "Galatasaray'da uzun yıllar geçirdim ve çok şükür önemli başarılar yakaladık. Çok büyük bir rakibe karşı, çok büyük bir derbiye çıkacağız. Harika atmosfer olacak. Amacımız için çok çalıştı."

        Necip Uysal: "Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Bütün arkadaşlarım %100 olarak hazır. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi destek bekliyoruz."

        Necip Uysal: "Yaptığımız transferlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlarsak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı yapacağını düşünüyorum."

        Necip Uysal: "Bizim için çok önemli bir maç. Sezona moralli girmek için kupayı kazanmak istiyoruz. Hocamız bütün talimatları verdi, iyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledik. Kupayı almak istiyoruz."

        "İKİ TAKIM DA HAK EDEREK GELDİ"

        Giovanni van Bronckhorst: "Türkiye'de ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem de kulüpte çok iyi karşılandım. İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazmamayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

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        "BU SENE DE KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Okan Buruk: "En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a hoş geldin diyorum, çok kariyerli bir teknik adam. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun."

        "KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

        Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş ve Galatasaray için rekabetçi maç. 20'den fazla kupam var ama hala kupa kazanmak istiyorum. Taraftara vermek istediğimiz şeyler var."

        "İKİ TAKIM DA HAZIR DEĞİL"

        Okan Buruk: "İki takım da hazır değil. Kazanan, bu sezonu kazanmayacak! Kaybeden, bu sezonu kaybetmeyecek! En hazır futbolcuları çıkarmaya çalışacağız. İnşallah öncelikle güzel maç olur. Bu sene güzel şeyler izlettirebileceğimizi göstermemiz gerekiyor."

        "LİGE DAHA İYİ BAŞLAYACAĞIZ"

        Okan Buruk: "Hazırlık döneminde maçlarda aldığımız sonuçların önemi yok. Oyuncuların performansını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bu hafta maça yönelik hazırlandık. Hep beraber çalıştık, önceki senelere göre daha şanslıyız. Daha iyi lige başlayacağız. Geçen sene 4-5 transfer kamptan sonra geldi. Bu sene daha hazırız ve daha fazla beraber çalışma fırsatı bulduk."

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        UZATMA, PENALTI İHTİMALİ

        Giovanni van Bronckhorst: "90 dakika, uzatma, penaltılar... Her şeye hazırız. Bilmiyorum şu an Okan Buruk'a da fırsat verdiniz, Fernando Muslera da burada. Penaltılar için çalışacaklardır."

        Okan Buruk: "İki takım da maçı 90 dakikada bitirmek isteyecektir. Zaten kimin nasıl penaltı attığını takımda iyi biliyoruz. Ona göre hazırlanacağız. Fernando Muslera kurtarsın yeter."

        YÖNETİMİN TESİSLERE GELMESİ

        Giovanni van Bronckhorst: "Başkan Hasan Arat, bize şans ve başarılar dilemek için geldi. Kulübün birlikteliği için önemliydi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Oyuncularımız da sabırsızlanıyor. Kupa maçı öncesi ziyaret ve destek hoşumuza gitti."

        HAZIRLIK MAÇLARI

        "Hazırlık maçlarını neden alt lig takımlarıyla oynadınız?"

        Giovanni van Bronckhorst: "Geldiğimde hazırlık maçları planlı değildi. Bu maçları organize ettik. Slovenya'da bir maç iptal oldu. İstanbul'da oyunculara süre vermemiz gerekiyordu. İstanbul'a gelebilecek yabancı takımlar vardı ama olmadı. Alt lig takımlarıyla da maç yaptığım için mutluyum. Oyuncularıma süre verdim, bize katkı sağladı."

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        YABANCI VAR KARARI

        Yeni federasyon yabancı VAR uygulamasını sonlandırdı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?"

        Okan Buruk: "Bana yine saha dışı soru geldi. Sezon başından polemik oluşturulması, bu soruların teknik direktörlere sorulması bana doğru gelmiyor. VAR hakemi olsun, olmasın... Türk olsun, olmasın... Bize fark etmiyor. Yeni bir federasyon seçildi. Her geçen gün başka bir şey çıkıyor. Bunlar inşallah konuşulmaz, fayda sağlamıyor. Türk futbolu konuşulsun."

        "SEZON İÇİNDA DAHA GÜZEL OLUR"

        Giovanni van Bronckhorst: "Dört takımla yabancı ülkelerde oynanan Süper Kupa'ya mantıklı bakıyorum. Sezon içerisinde olursa, daha iyi olur. İtalya ve İspanya'da uygulanan bir uygulama. Sezon içinde olursa, daha da güzel olacaktır."

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