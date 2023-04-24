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Haberler Dünya Son dakika: Sudan'da geçici ateşkes

Son dakika haberi Sudan'da geçici ateşkes

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Giriş: 24.04.2023 - 23:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sudan'da geçici ateşkes
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Blinken, Sudan’daki çatışmalar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, “Son 48 saat boyunca yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Nisan gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapında ateşkesi uygulama konusunda anlaştılar.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, “Çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine destek olmak için, ABD bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ve Sudanlı sivil paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacak ve Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakeresini, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaktır.” bilgisini verdi.

Blinken, Sudan’da çatışmanın tarafları ve ortaklarla sivil yönetimine geri dönüş hedefine doğru çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Diğer taraftan HDK’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD’nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı çalışan ve diplomatların ülkeyi güvenle terk etmeleri için tüm kolaylıkları sağlamak üzere işbirliği yapmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, bu halkın rahminde doğmuştur. Halkın yanında duruyor, tercihlerini destekliyor ve özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik meşru arzularını gerçekleştirmek için çaba gösteriyor.” denildi.

Fotoğraf: AP

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