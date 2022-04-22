İHA

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek. Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak.

Teklifle; futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu yüzde 3-5 arasında olacak. Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak. Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Öte yandan, Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ilişkin düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Teklife göre, nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ REVİZYON TALEP ETMİŞTİ

Süper Lig Kulüpler Birliği, yeni spor yasasının bazı maddelerinin yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili sabah 04.14’te bir açıklama yayınlamıştı.

Kulüpler Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"13. MADDE, ÖZERKLİĞE TEHDİT OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE YAZILMALI"

“Futbol kulüpleri zaten, TFF, UEFA, FIFA'nın doğrudan ve dolaylı denetimi altında faaliyet göstermektedir. SPK mevzuatına tabi kulüplerde ise ayrıca SPK denetimi vardır. Denetim ve Beyanname Usulü başlıklı 13. Madde, futbolu yöneten uluslararası kurumların şartı da olan özerkliğe tehdit oluşturmayacak şekilde kaleme alınmalıdır.

"YASA TASLAĞINDAKİ 20. MADDE MALİ SORUNLARI ÇIKMAZA SOKACAK NİTELİKTE"

Kulüpler Birliği olarak bütçe ve harcama ilkeleri ile ilgili olarak çok açık ve keskin bir düzenleme yapılması gerekliliğini anlıyor ve destekliyoruz. Ancak taslaktaki 20. Madde, kulüplerin hali hazırdaki borç ve faiz yükü göz önüne alındığında, soruna çare olmaktan ziyade finansal sorunların çözümünü çıkmaza sokacak niteliktedir. Mevcut madde borçlanmaya değil, finansman sağlamak amacıyla kullanılan temlik gibi araçlara odaklanmış, ayrıca "borçlanma" gibi hukuki ve mali anlamları değişken ifadeler, net şekilde tanımlanmamıştır.

Üstelik kulüplerin bütçeledikleri gelirlerinin elde olmayan sebeplerle (Pandemi, savaş, ekonomik krizler, yayın gelirindeki indirimler v.b.) finansal sapmalara sebep olabileceği göz ardı edilmiştir.

Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü başlıklı 47. Maddede, asıl amaç "doğru yönetim ve kulüplerin mali istikrarı" ise diğer bazı yasalarda olduğu şekilde zararın tazminine bağlı ceza indirimleri getirilmeli, özetle zararın tazmini özendirilmelidir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan finansal yapılandırma sözleşmelerine konu ana para borcu kanundan istisna tutulduğu gibi, aynı sözleşmelere konu faiz, kur farkları ve eski yapılmış sözleşmelerin denk bütçe hesaplarında da istisna tutulmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları ile ilgili olarak 27.07.2021 tarihli Genel Kurul'da, tüm paydaşların oy birliği ile aldığı ve bu kurulların yine Genel Kurul tarafından seçilmesini düzenleyen statü değişikliğinin korunması, UEFA ve FIFA normları doğrultusunda elzemdir.

Çıkacak yasanın bu haliyle uluslararası statülere aykırılık teşkil edebileceği endişesini taşımaktayız.”