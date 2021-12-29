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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi. “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.

2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçevesinde yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapıldı. "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak

korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde

oluşturulacaktır." denildi. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.

Döviz rezervinin güçlendirileceği belirtilen politika metninde “Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi.

Çerçevede temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu belirtildi.

Metinde para politikası kararlarının birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceği ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüleceği ifade edildi. Bu vurgu son Para Politikası Kurulu metninde de yer almıştı.

DALGALI DÖVİZ KURU REJİMİ SÜRDÜRÜLECEK

2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi 8 maddede özetlendi.



1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve

sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak

korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde

oluşturulacaktır.

2. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde

oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.



3. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

TL MEVDUAT GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK MEKANİZMALAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK



4. TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda

destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon

Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri

artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar

önceliklendirilecektir.



5. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye

devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının

sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla,

elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.



6. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve

talep dengesine göre oluşacaktır.



7. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması

durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.



8. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda

politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

12 TOPLANTI YAPACAK

PPK, 2022 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak.

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