Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk resmi imzayı attı.
DURSUN ÖZBEK: "Okan Buruk, Galatasaray'da olmayı fazlasıyla hak ediyor. Okan Hocamız 3. 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs'ta ilk kez Galatasaray forması giydi, sonrasında 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı göz yaşları içerisinde kaldırdı. Hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan Hoca ile çok daha yakın. Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum."
OKAN BURUK: "Hedeflerimiz çok büyük. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk için elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun mutsuzluğunu ortadan kaldıracağız. Transfere yoğunlaştık. İyi kadro için yönetim gerekeni yapacak. Galatasaray taraftarının hak ettiği, mutluluk, güzel günler, sahada her şeyini veren bir takım... Hepsini ortaya koymaya çalışacağız. Geçen sene bitti. Bütün oyuncuları ayağa kaldıracağız. 24 Haziran'da Galatasaray'a imza atıyorum ve oğlumun doğum günü. Baba olma duygusunu yaşadığım ve Galatasaray'a hoca olarak imza attığım gün. Oğlumun doğum günün kutluyorum. Ona güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray hocası olmamdan en çok oğlum mutlu oldu. Onun mutlu olduğu günleri hem biz, hem de taraftarlarımız yaşayacak.
Fatih Hoca çok değerli. Galatasaray için çok önemli bir isim. Dün Fatih Terim aradı. 'Her zaman yanındayım' dedi. Türk teknik adamlar için bir yol açtı, ben de 'Elimizden gelenin fazlasını yapacağız' dedim. Hocaya teşekkür ederim. Oğlum çok bekliyordu, çok mutlu oldu. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim."
1+1 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Okan Buruk ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İLK SEZON 17 MİLYON TL
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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