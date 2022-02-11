Bölücü örgüte büyük darbe vuruldu!

DHA

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG´li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG´li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek" denildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne karşı mücadelesinin aralıksız süreceği bildirildi.