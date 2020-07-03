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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 24 saatte yurt genelinde 12 ilde 3 mahalle, 1 belde, 2 mezra, 4 köy, 3 cadde, 4 sokak ile 103 ev karantinaya alındı. İşte karantina uygulamaların yaşandığı o bölgeler...

KAYSERİ'DE 49 DAİRELİR 2 BLOK VE 2 DAİRE

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 blok ve 2 dairede karantina uygulaması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı evlerde ikamet edenlerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Talas'ta 49 daireli 2 blok, Melikgazi'de 2 daire karantinaya alındı. Talas'taki pozitif vakaların çocuklardan kaynaklandığı öğrenildi.

ARDAHAN'IN GÖLE İLÇESİNDE 1 KÖY

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına, köyde ikametgahı olmayan kişilerin girişine, temaslı hanelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesine, ihtiyaç hali olmaksızın sokağa çıkılmaması hususuna, zaruri hallerde köy içinde maskesiz sokağa çıkılmamasına karar verilmiştir."

TUNCELİ HOZAT'TA 1 KÖY

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Hozat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. ve 26. maddeleri gereğince Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında toplandığı belirtildi. Kentte Altınçevre köyünün yanı sıra dün il merkezine bağlı Burmageçit köyü de şehir dışından gelen 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

GİRESUN'DA 2 MAHALLE

Giresun'un Bulancak ilçesinde, bir köye bağlı iki mahallenin karantinaya, bazı bölgelerdeki toplam 5 binanın da ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Temmuz tarihli kararıyla Karaağaç köyünde iki mahallenin, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, yine meclis tarafından pozitif vaka tespit edilen Sanayi Mahallesi'nde 2, İhsaniye Mahallesinde 1 ve Pazarsuyu mevkisinde 2 apartmanın, ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı kaydedildi.

ÇANAKKALE'DE 1 KÖY

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde, 2 kadın ve 1 erkek şahsa yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle köy karantina altına alındı. Bu şahısların köyde 44 kişiyle temasa geçtiği belirtildi.

BATMAN GERCÜŞ'TE 2 EV

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Kayapınar beldesinde 2 evin karantinaya alındığı belirtildi. Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı da kaydedildi.

MANİSA'DA CENAZEYE KATILAN 139 KİŞİ

Manisa'nın Kula ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden 73 yaşındaki İsa Tezcan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından cenazeye katılarak bu kişiyle temasta bulunan 139 mahalle sakini evde karantinaya alındı. Narıncalıpıtrak Mahalle Muhtarı Eşref Yağcı, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığa kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle sakinlerinin daha duyarlı olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları için camimizden anonslarımızı yapıyoruz. Gayretle çalışan sağlık ekiplerimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda bu durumdan kurtulacağız." dedi.

KONYA'DA 1 MAHALLE

Konya'nın Yunak ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Sülüklü Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını belirtti. Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Akbulut, açıklamasında şunları kaydetti: "Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır. Karantina süresi boyunca Sülüklü Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacaktır."

GAZİANTEP'TE 14 EVDE 65 KİŞİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı. 45 kilometreyle ilçe merkezine bağlı en uzak mahalle olan Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki anne M.D. ile 38 yaşında oğlu M.D, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede, anne ve oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine mahalledeki 14 ev ve 65 kişi 14 günlüğüne karantinaya alındı. Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

SİVAS'TA 2 KÖY

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesi Akçağıl ve Solak köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Karantina kararının bugün saat 23.59'dan itibaren geçerli olacağı, köylere giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

NİĞDE'DE 1 KÖY

Niğde'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzısıha Kurulu kararınca, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Kocapınar köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar gereğince köyde yaşayan vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.

KARS'TA 1 KÖY

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Digor Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Köyün İstanbul'dan kente gelen bir kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

ADIYAMAN'DA 1 MEZRA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Gölbaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Çataltepe köyü Miçolar mezrasının Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

ŞANLIURFA'DA 93 EV

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 93 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Haliliye'de 31, Eyyibiye'de 12, Karaköprü'de 20, Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 5, Siverek'te 5, Suruç'ta 4, Viranşehir'da 9 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan, kentteki 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

VAN BAŞKALE'DE 2 MAHALLE, 1 MEZRA

Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle ve bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Başkale ilçesine bağlı Yanal ve Esenyamaç mahalleleri ile Sualtı mezrasında korona virüs vakalarının olması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yanal ve Esenyamaç mahalleleriyle Sualtı mezrasında korona virüs vakalarının olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Temmuz 2020 günü saat 00.00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek mahallelerin giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

SİİRT'TE 1 KÖY

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Hatrant köyünde tespit edilen korona virüs vak'asının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

(SD-YRT-BA-Y)

KARS DİGOR'DA 1 KÖY

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, köyün karantinaya alınmasına İstanbul’dan akrabalarını ziyarete gelen bir kadının neden olduğu öğrenildi. Kocaköy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

KOCAELİ'DE 1 SOKAK

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan kişilerin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi. Sokakta başlatılan karantina uygulaması 7 gün sürecek.

ESKİŞEHİR'DE PİLAV GÜNÜ SONRASI 10 EV

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aileler, yeni doğan bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelip, geleneksel olan pilav günü yaptı. Aynı mahallede oturan 15 kişide koronavirüs tespit edilirken, 10 ev de kurul kararıyla karantinaya alındı. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, Afganların yeni doğan bebeği görmek ve kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptığını ve koronavirüsün bu toplu yenen yemekten sonra yayıldığını söyledi.

ISPARTA'DA 3 CADDE, 3 SOKAK

Isparta’da 12 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzere, vakaların ikamet ettiği sokak ve caddeler 14 gün süreyle karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "İlimiz Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Caddeden başlamak üzere 5101 sokak, 5103 sokak, 5105 sokak, Zafer Mahallesi 212.cadde 54/2 ile Zafer Mahallesi 215.cadde No:24 sayılı adresler ilgili sokaklar ve sayılı adreslerde toplamda 12 vatandaşın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Vakaların temaslı sayısının çok olması, (Covid-19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Caddeden başlamak üzere 5101 sokak, 5103 sokak ve 5105 sokak ile Zafer Mahallesi 212. cadde 54/2 , Zafer Mahallesi 215. cadde No: 24 sayılı bölgelerin 02 Temmuz 2020 tarihi saat 23.00 itibariyle 16 Temmuz 2020 tarihi saat 23.00'e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN'DA SARIMEHMETLİ MEVKİİ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Çokak Mahallesi'ne bağlı Sarımehmetli mevkisinde bulunan yerleşim yerlerinde, koronavirüs görülmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, yaklaşık 20 hanenin ve 70 kişinin yaşadığı alana giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı. Filyasyon ekiplerinin de tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan bu vaka ile Andırın'da bugüne kadar görülen pozitif vaka sayısı 2 oldu. İlk pozitif vaka 29 Mayıs'ta ilçe dışından Çokak Mahallesi'ne yaylaya gelen kişide belirlenmiş, tedavi sonunda hastalığı yenmişti. İkinci vakanın da ilçe dışından gelen yaylacı olduğu belirtildi.

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