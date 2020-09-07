DHA

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde giden sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Olay önceki gün TEM Otoyolu Büyükçekmece ilçesi Ahmediye mevkiinde yaşandı. Normalde Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü daha sonra otomobilini geri geri sürmeye başladı. Sürücü üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden süratle geri geri ilerlemeye devam etti.

Daha sonra yol ortasında manevra yapan otomobilin sürücüsü yine ters yönde ilerlemeye devam etti. Trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Kilometreler boyunca devam eden tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.