18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu ve şiddetli yağış sonrası meydana gelen su baskınında 30 büyükbaş hayvan öldü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Akşam saatlerinde ilçede başlayan ve kısa sürede sele neden olan dolu ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bir ahırı su basması nedeniyle Mustafa Özoruç'a ait 30 büyükbaş hayvan öldü. Mustafa Özoruç, ahırının su bastığını görünce önce kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Ahırımda 50 tane büyükbaş hayvan vardı, ahırın su basmasıyla beraber hayvanları kurtarmaya çalıştım, bu arada yardım için itfaiye ve belediyeyi aradım. Kendi imkanlarımla 20 tanesini kurtardım ama su yükselince ahırdan çıkmak zorunda kaldım. Şimdiye kadar 25 hayvanım öldü, halen içerde var, toplam ne kadar telef olduğunu bilemiyorum, çünkü ahır su dolu" dedi
BAŞKAN YARDIMCISI BUGÜN İÇİN UYARDI
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, yapılan kurtarma çalışmalarına katılarak, yetkililerden bilgi aldı. Karavar yaptığı açıklamada, "İlçemizde akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu sonrasında mahallelerimizdeki zarar tespitlerimiz devam ediyor. Şu anda ŞUSKİ, itfaiye ve belediye ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarına sabaha kadar devam edecek. Maalesef Fırat Mahallemizde bir ahırda 50 büyükbaş hayvanın barındığı bir ahırda yaklaşık 2 metre suyun yükselmesi sonucunda 30 tane hayvan öldü. Vatandaşımızın zararını İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdik, yarın (bugün) tespitler yapılacaktır. Daha şiddetli bir yağış bekliyoruz, bunun için vatandaşlarımızdan bu gibi olumsuz olayların yaşanmaması için tedbirlerini almalarını rica ediyoruz” diye konuştu.
SÜRÜCÜLER İSTASYONLARA KAÇTI
Siverek'te geç saatlerde aniden bastıran misket büyüklüğündeki dolu, ilçede paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle cadde ve yollarda sel oluşurken, otomobil sahipleri misket büyüklüğünde doludan araçlarını korumak için benzinlik ve kapalı alanlara çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
FIRTINADA DEVRİLEN DİREĞİN ALTINDA KALDI
Birecik ilçesinde demir elektrik direği seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi. Sutepe Mahallesi'nde yaşanan olayda araç sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Parklardaki ağaçlar ise fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Şanlıurfa merkezde ise şiddetli yağmur ve gök gürültüsü görüldü. Şimşekler gökyüzünü aydınlatırken yağmur ise sürücülere zor anlar yaşattı.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI
Siverek-Çermik kara yolu su taşkını nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda trafik kontrollü sağlandı.
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