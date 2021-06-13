Sınırda kırmızı bülten ile aranan terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Hatay sınırında yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.