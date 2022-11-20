Sınır hattına roket atıldı! 1 asker ve 2 polis yaralandı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.