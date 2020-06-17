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Elazığ'da bir baba 20 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Uc'un haberine göre, Diyarbakır Ergani'de annesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Merve Konukoğlu, sınava girmek için Elazığ'a geldi. Genç kız Kırklar Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan ağabeyinin evinde kalmaya başladı. Bunu duyan baba Mikail Konukoğlu, kızıyla görüşmek için eve geldi.

Baba kız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mikail Konukoğlu, yanında getirdiği tabanca ile kızına 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Merve Konukoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Mikail Konukoğlu daha sonra silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Mikail Konukoğlu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Merve Konukoğlu'nun cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.