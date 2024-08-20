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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında...

        Son dakika haberi Silah kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında...

        81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "MERCEK-23" operasyonları düzenlendi. 2 bin 269 silah ele geçirilirken, 2 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 08:08 Güncelleme: 20.08.2024 - 08:35
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        Silah kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 439 kişi hakkında...
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 2 bin 269 silah ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde "Mercek-23" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 1289'u ruhsatsız tabanca, 387'si kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32'si uzun namlulu tüfek, 561'i ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 2 bin 269 silah ele geçirildiğini aktardı.

        Ruhsatsız silah temin edenleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, bazı illerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüphelilerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "İstanbul'da 222 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 337 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 160 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi, 79 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 77 tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi, 146 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi, 105 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 55 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 127 şüpheli gözaltına alındı."

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