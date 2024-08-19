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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan'ın transferi için açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 19:58 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:58
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        • 1

          Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT'nin Avrupa kupaları için düzenlediği organizasyona katıldı. Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemindeki İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

        • 2

          Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediklerini belirten Dursun Özbek, "Avrupa'ya farklı bir format geldi. Bunun daha etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında olmak istiyoruz. Bunun için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

        • 3

          "AMACIMIZ AVRUPA'DA BAŞARIYI YAKALAMAK"

          Transfer açıklamasında bulunan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak veya olmamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz var. Galatasaray taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz. Bu yönde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Eksiklerimiz varsa bunların tamamlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Amacımız Avrupa'da da başarıyı yakalamak. Onun için çalışıyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynamaya alışık. Bizim hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek. Önümüzde güzel bir sezon var. Yoğun bir sezon olacak. Kadromuzu da ona göre kuruyoruz." şeklinde konuştu.

        • 4

          İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

          İlkay Gündoğan transferiyle ilgili ise Özbek, şu ifadeleri kullandı: "İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak yönünde."

        • 5

          Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair gelen soruya Dursun Özbek, "Zaha ve Kerem Aktürkoğlu bizim oyuncumuz. Transfer dönemi henüz kapanmadı. Transferin ne göstereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz" cevabını verdi.

        • 6
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