Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması!

"AMACIMIZ AVRUPA'DA BAŞARIYI YAKALAMAK"

Transfer açıklamasında bulunan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak veya olmamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz var. Galatasaray taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz. Bu yönde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Eksiklerimiz varsa bunların tamamlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Amacımız Avrupa'da da başarıyı yakalamak. Onun için çalışıyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynamaya alışık. Bizim hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek. Önümüzde güzel bir sezon var. Yoğun bir sezon olacak. Kadromuzu da ona göre kuruyoruz." şeklinde konuştu.