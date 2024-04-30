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        Haberler Gündem Son dakika haberi "Sibergöz-36" operasyonu: 109 gözaltı

        Son dakika haberi "Sibergöz-36" operasyonu: 109 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:07
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        "Sibergöz-36" operasyonu: 109 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını belirterek, "Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

        OPERASYONLARIN DETAYLARI

        Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik "Sibergöz-36" operasyonları düzenlendi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 109 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre 116 banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabı, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirası ile 10 otomobil, 2 villa/daire, 5 arsa olmak üzere toplam 52 milyon liralık taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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