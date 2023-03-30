EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı.

Genel Kurulda kanuna ihdas edilen yeni maddeye göre, EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi personele, 1 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla, fazla çalışma ücreti verilecek.

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