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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı! - Son dakika gelişmesi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!

        İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Yavuz G.'nin Edirne'de yakalandığı açıklandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:19
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        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
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        Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

        Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

        Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

        Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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        #son dakika
        #Sedef Güler
        #Son dakika haberler
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