Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayetle gündeme gelmişti! Yaren Korucu soruşturmasında çarpıcı detaylar!

İstanbul Şişli’de, 2.5 ay önce eski erkek arkadaşı Semih Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin işlediği cinayet gündeme bomba gibi düşmüştü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu cinayetle gündeme gelen Seçil Çiftçi’nin ismi 2018’de intihar ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Yaren Korucu’nun ölümüyle ilgili bir kez daha gündeme geldi.

Yaren Korucu, 1 Kasım 2018’de saat 21.15’te Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda, kaldırım üzerinde Sibel D. adlı kişi tarafından yaralı bulundu. Çağrılan polis ve ambulansla Yaren hastaneye götürüldü. Olay yerinde bulunan Pietro Beretta marka silah ve bir boş kovan incelemeye alındı.

Yaren'in intihar ettiği iddia ediliyor. Ama elinde ve kolunda barut atığı çıkmadı.

Hastanede hayatını kaybeden Yaren, savcılığın yürüttüğü soruşturmaya göre intihar etmişti. Olay yerinde bulunan ve Yaren’in kullandığı iddia edilen silah, arkadaşı Zelal M.’nindi. İddialara göre Yaren, olayda kullandığı silahı, arkadaşı Zelal M.’nin evinde habersiz aldı ve erkek arkadaşı Yusuf S. ile yaşadığı tartışmadan sonra, kaldırımda silahla kendini vurdu.

Yaren'in erkek arkadaşı Yusuf S. ile Seçil Çiftçi'nin ilişkisi olduğu da iddialar arasında.

Polis ve savcılık tarafından Yaren’in erkek arkadaşı Yusuf S., arkadaşları Zelal M. ve Murat Ç.’nin ifadeleri alındı. Soruşturmada, alınan ifadeler, incelenen cep telefonu kayıtları ve olay yeri inceleme raporlarının sonucuna göre savcılık, Yaren’in intihar ettiğini belirterek, olayda herhangi bir şüpheli kimsenin de olmadığını belirterek dosyayı kapattı.

Abla Gülşen Korucu, kız kardeşi Yaren’in ölümü için, “Biz kardeşimizin ölümünü şüpheli görüyoruz. Seçil Çiftçi, kız kardeşime ne olduğunu biliyor. Konuşmak için bizden para istemişti" açıklamasında bulundu.

İddialara göre, Seçil Çiftçi, Yaren’in erkek arkadaşı olan Yusuf S. ile çıkıyordu. Peki savcılık tarafından intihar etti denilen Yaren’in dosyasında Seçil Çiftçi’nin adı geçiyor mu? Soruşturmada neler yapıldı? Eksik bir çalışma yapıldı mı? Merak edilen tüm bu dosyanın ayrıntılarına Habertürk ulaştı. Dosyada çarpıcı ayrıntılar ve bazı soru işaretleri dikkat çekiyor. İşte o çarpıcı ayrıntılar.

DOSYA "ŞÜPHELİ" OLARAK AÇILDI

Çarpıcı ayrıntılara uzanan olay polise gelen ihbarla başlıyor. Yaren, hastaneye götürülürken, olay yerinde bulunan Pietro Beretta marka silah ve bir boş kovan incelenmek üzere alınmıştı. Yaren’in hayatını kaybetmesiyle, soruşturma “Şüpheli” olay olarak dosya açıldı. Olay cinayet mi? Yoksa intihar mıydı? Elde edilecek bulgular önemliydi. Yaren’in cep telefonu da incelemeye alındı.

ELİNDE VE KOLUNDA SWAP İZLERİ ÇIKMADI

Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri, alınan swap izleriydi. Yaren’in ellerinde ve olay sırasında üzerindeki kazak ile montun üstünde swap izi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada, Yaren’in elleri ve kollarında barut atığı bulunamadı. Kıyafetinde ise sadece montun sol iç cebinde barut atığına rastlanıldı. Yazılan raporda barut atığının, hastanede yapılan işlemler sırasında, veya dışarda yağmur ya da varsa rüzgarın etkisiyle silinmiş olabileceği belirtildi.

SİLAHTA PARMAK İZİ ÇIKMADI

Savcılığın talimatı üzerine olayda kullanılan silah, üzerinde parmak izi veya herhangi bir DNA’nın bulunup bulunmadığı tespiti yapılması için Kriminal Laboratuvar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan incelemede, silah üzerinde herhangi bir parmak izi çıkmadı.

NAMLUDAKİ KAN LEKESİ YAREN'İN DEĞİL KİMİN?

Hazırlanan kriminal raporda çarpıcı ayrıntılar dikkat çekti. Silahın tetik kısmında, kabzasında ve fişeklerde epitel bulgular elde edildi. Ayrıca silahın namlusunda da bir kan lekesi bulundu. Bulunan bu bulgular, Yaren’den alınan kan örneği ile DNA karşılaştırması yapıldı. Yapılan karşılaştırmada, tetikte bulunan epitel hücre Yaren’in DNA’sı ile uyuştu. Ancak silah namlusunda bulunan kan lekesi, kabza ve kurşunlarda bulunan bulgular Yaren’in DNA’sı ile uyuşmadı. Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda, silahın bitişik atış sonucu ateşlendiği belirtildi.

SEÇİL'İN İSMİ MESAJDA GEÇİYOR

Ortaya çıkan bu sonuçların ardından sürdürülen soruşturmada, Seçil’in ismi Yaren’in erkek arkadaşı Yusuf S.’ye attığı son mesajda geçiyor. Yaren’in attığı mesajda, “Seçil ile mutluluklar sana Yusuf, beni sonsuza dek bitirdin” diyerek akrabalarına da veda eder gibi kelimeler yazdığı görülüyor.

SEÇİL ÇİFTÇİ’NİN İFADESİ ALINMADI

İddialara göre, Yaren Korucu’nun erkek arkadaşı Yusuf S., aynı zamanda Seçil Çiftçi ile de çıkıyordu. Soruşturmada, Yusuf S., Zelal M. Zelal M.’nin erkek arkadaşı Murat Ç. ve Yaren’i yaralı bulan Sibel D.’nin ifadesi alındı. Ancak mesajda ismi geçen Seçil Çiftçi’nin ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı.

SİLAH SESİ DUYULMADI

Ayrıntılardan biri de Yaren’i bulan Sibel D.’nin ifadesiydi. Sibel D. ifadesinde, akşam 21.15 sıralarında bir genç kızı kaldırımda cep telefonuna bakarken gördüğünü belirterek, “20 metre mesafe vardı aramızda. Ben sokak köpeklerine yemek veriyordum. Sonra yerde yattığını gördüm. Yanına gittim önce sara geçiriyor sandım. Yaşıyordu. 112’yi aradım” dedi. Sibel D. verdiği ifadesinde silah sesini duymadığını söyledi.

"YAREN'İ VURUP ORAYA BIRAKTILAR"

Kız kardeşinin ölümünü şüpheli bulduğunu anlatan abla Gülşen Korucu, “Biz davanın yeniden açılıp, eldeki bulguların yeniden incelenmesini istiyoruz. Olayda birçok soru işareti var. Silah sesini bile duymamışlar. Çünkü biz Yaren’in orada kendini vurduğunu düşünmüyoruz. Onu vurup oraya getirip atmış olduklarını düşünüyoruz.“ dedi.