Ukraynalı sporcu Kyrylo Garashchenko, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Garashchenko, 100 metre serbest kategorisinde 53.29 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.

KASIMPAŞA'DAN ALTIN MADALYAYA

Türkiye'ye kamp yapmak için gelen Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı, İstanbul'da hazırlıklarını sürdürürken Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatması sonrası ülkelerine dönememişti. Ciner Grubu'nun yardım eli uzattığı savaş mağduru yüzücüler çalışmalarını Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Beyoğlu tesislerinde sürdürüyordu.

O dönem verdiği röportajda "Savaşı çok düşünmemeye çalışıyorum" diyen 24 yaşındaki paralimpik yüzücü, Portekiz'de Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Paralimpik yüzme takımı, 2 haftalık kamp için Şubat ayında İstanbul’a gelmişti. Genç sporcular, ülkelerinin geleceğinden habersiz bir şekilde çalışmalarını sürdürürken savaş patlak verdi. O andan sonrası ülkeleri gibi kendileri için de bir belirsizlik ve korku içeriyordu. En küçüğü 8, en büyüğü 24 yaşında olan ve çeşitli engelleri bulunan bu özel sporculara Kasımpaşa Spor Kulübü kapılarını açtı. Kulübün Beyoğlu’ndaki tesislerinde ağırlanan ve ihtiyaçları karşılanan sporcular, antrenmanlarını da aksatmadı.

ŞAMPİYONADAN...

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na 70 ülkeden 600 sporcu katılıyor. Milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya, Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.