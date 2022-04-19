Savaşın karanlık yüzüne karşı sporun sınırları aşan dayanışma ruhu, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde vücut buldu. Kamp için geldikleri İstanbul’da mahsur kalan Ukraynalı genç paralimpik yüzücülere kapılarını açan ve ihtiyaçlarını karşılayan Kasımpaşa Spor Kulübü, dünya medyasına da konu oldu

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı, ardında pek çok trajedi bırakmaya devam ederken, insani yardımlar ve küresel dayanışma, savaşın karanlık yüzüne rağmen umut veriyor. İşte bu dayanışma örneklerinden birine imza atan Ciner Grubu bünyesindeki Kasımpaşa Spor Kulübü, dünya medyasına da konu oldu.

Ukrayna Paralimpik yüzme takımı, 2 haftalık kamp için Şubat ayında İstanbul’a gelmişti. Genç sporcular, ülkelerinin geleceğinden habersiz bir şekilde çalışmalarını sürdürürken savaş patlak verdi. O andan sonrası ülkeleri gibi kendileri için de bir belirsizlik ve korku içeriyordu. En küçüğü 8, en büyüğü 24 yaşında olan ve çeşitli engelleri bulunan bu özel sporculara Kasımpaşa Spor Kulübü kapılarını açtı. Kulübün Beyoğlu’ndaki tesislerinde ağırlanan ve ihtiyaçları karşılanan sporcular, antrenmanlarını da aksatmadı.

İKİ HAFTALIK KAMP İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞLERDİ

Sporun sınırları ortadan kaldırmasına örnek olan bu ev sahipliği, CNN International’da da geniş yer buldu. Dünyaca ünlü televizyon kanalının muhabiri Jomana Karadsheh, Ukraynalı paralimpik yüzücülerle bir araya geldi. İstanbul'dan CNN yayınına katılan Karadseh, sporcuların yaşadıklarını “Ukraynalı genç paralimpik yüzücüler, Şubat ayından beri buradalar. Şubat ayında iki haftalık bir kamp için Türkiye'ye gelmişlerdi ancak Rus işgali başlayınca dönemediler. Sporcular ve kaptanları başta ne yapacaklarını bilemedi, Ukrayna'nın doğusunda ne olduğunu bilmiyorlardı" sözleriyle aktarırken 7 kişiden oluşan takımın genç sporcularının ailelerinden uzakta kalmasının zorluğuna dikkat çekti.

Habertürk muhabiri Uzay Kesmen, Ukraynalı sporcularla röportaj yapmıştı.

Karadseh, takımın 8 yaşındaki en genç üyesi için “Annesi İstanbul'a geldi ve onu Polonya'ya götürdü. O şanslıydı ancak diğerleri için aynı şey mümkün değil, onlar hala ailesinden uzakta yaşıyor" ifadelerini kullandı.

“AİLEMİZ GÜVENLİ BİR YERDE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLU”

Sporcularla yapılan röportajlara da yer verilen haberde takımın en büyüğü olan 24 yaşındaki Ukraynalı paralimpik yüzücü Kyrylo Garaschenko, "Savaşı çok düşünmemeye çalışıyorum" dedi.

16 yaşındaki Kamila ve Victoria’nın ailesiyle her gün konuştuğu aktarılırken Victoria’nın "Ailemiz güvenli bir yerde olduğumuz için mutlu" sözlerine yer verildi. Kamila’nın ailesini ne kadar özlediğini anlatmakta zorlandığı görüldü.

TAKIMIN KOÇU 6 YAŞINDAKİ KIZINDAN UZAK BİR ANNE

Takımın koçlarından Irına’nın izleyenin boğazını düğümleyecek sözlerine de yer verildiği haberde "Gündüzleri çalışıyoruz akşamları ise sarılıyoruz" ifadesi yürek burktu. Kendisinin de 6 yaşındaki kızından uzakta olduğunu anlatan Irına, "Her gün kalbim Ukrayna’daki evimde ve buradaki çocuklarla birlikte atıyor" dedi.

Haberde Kasımpaşa Spor Kulübü’nün Ukraynalı yüzücülere kalacak yer için destek sağladığı belirtilirken “Ne zaman eve dönebileceklerini bilmedikleri ancak bu olağanüstü durumun takımlarını aileye dönüştürdüğü” izlenimi paylaşıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı öncesi; Kasımpaşalı oyuncular, lacivert-beyazlıların misafir ettiği Ukraynalı sporculara çiçek hediye etmişlerdi.